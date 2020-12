Viterbo: traffico in tilt, a gennaio in arrivo modifiche alla viabilità

Traffico congestionato ma senza i disagi di venerdì, la chiusura dei centri commerciali alleggerisce la pressione a dà una mano alla viabilità. «Picchi si sono registrati in mattinata tra le 11.30 e le 12.30 ma non si è creato un imbottigliamento vero e proprio», spiega il comandante dei vigili urbano Mauro Vinciotti. Le file, piuttosto, si sono allungate nei parcheggi e all’esterno dei negozi sia in centro che negli store lontano delle mura dove è stato necessario contingentare gli ingressi per evitare assembramenti e garantire il rispetto delle direttive sanitarie anti contagio.

«Ma non abbassiamo la guardia perché per oggi ci aspettiamo un’altra giornata di traffico intenso– continua Vinciotti –. Quello extraurbano, nonostante lo stop al transito tra regioni previsto da stanotte, per fortuna non sta mostrando criticità serie».

A differenza di quello cittadino appesantito dal flusso proveniente da nord e da ovest (Cassia e Tuscanese) a seguito della chiusura della Ss675 (e delle uscite obbligate) per la quale i tempi restano in certi e la speranza di una riapertura parziale è appesa alle prossime ore quando, come annunciato dal sindaco Giovanni Arena dopo una confronto nella giornata di mercoledì con i tecnici ANAS, dovrebbe essere aperto un doppio senso di marcia sulla carreggiata non danneggiata.

Ma non è solo la ss675 il tasto dolente. Tra le difficoltà maggiori la natura di alcune strade tra cui Via Garbini, uno dei tratti di maggiore percorrenza delle arterie cittadine. «Ma lì il problema è strutturale– continua Vincitti -. È una via cieca senza punti di alleggerimento se non la rotatoria nei pressi della superstrada dove il traffico confluisce necessariamente».

Per questo, da giorni, è stato aperto un tavolo tra Comune e comando dei Vigili Urbani per valutare interventi sulla viabilità in modo da migliorare la circolazione e evitare i blocchi visti in questi giorni anche (e soprattutto) in ottica di futuri interventi al manto stradale.

«Qualsiasi modifica, anche piccola, è stata però rimandata a dopo le festività – aggiunge Vinciotti – rivoluzionare il traffico nel momento di maggior afflusso dell’anno non è solo inopportuno, ma dannoso».

Da giovedì intanto, con il primo dei quattro giorni di zona rossa dichiarati dal governo, i vigili urbani saranno impegnati nel controllo delle arterie dell'area urbana: «Spostamenti, esercizi commerciali, avremo in campo forze potenziate per ogni turno per tutelare regole e salute dei cittadini».

