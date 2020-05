© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prima settimana di test sierologici a tappeto tra forze dell’ordine e operatori sanitari fa ben sperare nella Tuscia sul contenimento del contagio. Sinora, gli esperti della Asl hanno effettuato l’esame su 1.800 persone e solo 21 sul totale hanno avuto un esito positivo. Tutte subito sottoposte al tampone per valutare se l’infezione da Covid-19 fosse ancora in atto. Il risultato? Un solo positivo, un ausiliario di Belcolle. Lo screening rientra nella campagna per l’identificazione degli anticorpi voluta dalla Regione Lazio tra le categorie di lavoratori più a rischio. Lo scopo, come ribadito dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, è arrivare alla mappatura di come il virus ha circolato, avendo a disposizione dati inseriti a sistema, e al contempo sottoporre tempestivamente al tampone le persone asintomatiche risultate positive al test di sieroprevalenza.Al tempo stesso, la Regione Lazio ha individuato i laboratori privati autorizzati a eseguire i test sui privati cittadini (3 a Viterbo e 6 in provincia) che, volontariamente e dietro pagamento, decidono di sottoporvisi. Se non occorre alcun tipo di prescrizione per farlo, una volta ottenuto un risultato positivo scatta la segnalazione alla Asl e l’obbligo, per il cittadino, di contattare il proprio medico e di sottoporsi, dietro ricetta, a tampone entro 48 ore nella sede drive-in di Belcolle. Sinora, sono 16 i viterbesi sui quali è stato necessario eseguirlo e solo uno è risultato ancora infetto.La settimana si era aperta con gli zero contagi di lunedì. Quindi, da martedì a ieri il coronavirus è tornato a segnare qualche punto: uno martedì, tre mercoledì, e uno rispettivamente giovedì, venerdì e ieri. L’ultimo caso si riferisce a un uomo di Viterbo, da settimane in quarantena insieme alla moglie già risultata positiva. Negli ultimi sette giorni, si sono verificati due decessi: mercoledì la 23esima vittima, una 91enne di Villa Immacolata, e venerdì la 24esima, una 63enne di Villa Noemi (per la casa di riposo di Celleno il triste record dell’ottavo morto tra gli ospiti). Il totale dei colpiti dal virus ieri è arrivato a 454.Intanto, continua a salire la curva dei guariti: ieri più 9. I cittadini sono residenti, o domiciliati, nei seguenti comuni: 5 a Viterbo, 1 a Vitorchiano, 1 a Onano, 1 a Tarquinia e 1 a San Lorenzo Nuovo. Da segnalare che, con queste negativizzazioni, diventano Covid-free Vitorchiano e Onano dove al momento tutti i contagiati sono guariti. Sale a 327 il numero delle persone con doppio tampone negativo. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 10918 tamponi, 238 nelle ultime 24 ore.