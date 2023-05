A primavera nei giardini tra arte, fiori e benessere tra l'Orto botanico e il Giardino della Serpara

Sabato 27 e domenica 28: un fine settimana per andare alla scoperta di due luoghi straordinari, dove la natura si coniuga con l’arte.

Il primo: l’Orto Botanico “Angelo Rambelli” dell’Università della Tuscia la seconda edizione di “Aromataria: non solo spezie e aromi”, il cui tema centrale sono le piante a supporto del benessere psicofisico. Accanto alle visite guidate nell’area a ridosso della sorgente termale del Bullicame (anche per ciechi, ipovedenti e sordi), non mancano incontri scientifici e divulgativi, attività di intrattenimento e per i più piccoli laboratori didattici-creativi (orario di apertura dalle 10 alle 19). Nel programma risalta, tra le altre proposte, la lezione di Iyengar Yoga del maestro Romano Lubrano Lobianco, inframmezzata dalla musica tradizionale indiana eseguita da Valentina Persi e Valerio Bruni (sabato: ore 10,30-12,00); a seguire il concerto di “Musica d’Insieme” a cura degli studenti del liceo musicale “Santa Rosa”; quindi il laboratorio del gusto della Condotta Slow Food Viterbo-Tuscia. Domenica, dalle 10 alle 12, “Hatha Yoga in movimento: le basi del respiro”, con i maestri Maria Luisa Doganieri e Antonella Carpegna; e quindi “Yoha gioco” per i bambini con Martina Iezzi; dalle 18 alle 19, “Insetti al buio” con Stefano Speranza.

Ma sabato e domenica ritorna si possono ammirare le meraviglie botaniche e artistiche giardino di sculture di Paul Wiedmer “La Serpara” a Civitella d’Agliano grazie all’annuale evento di inaugurazione delle nuove opere.

All’interno di una due giorni articolata di eventi artistici e musicali, nel giardino il taglio del nastro riguarderà “La casa dei serpenti” di Tommaso Cascella, scultura in acciaio- Corten posizionata al centro della valle.

Il programma di sabato: alle 16, The Wolf Gang, swing jazz quintet; a seguire, Marco Trulli presenta l’opera di Cascella; alle 21,30, Otravèz (rumba, flamenco, cumbia, funk). Domenica, alle 16, replica di The Wolf Gang; alle 19, Dj set Joe Serafini.

Avvertenza: alla Serpara non ci sono parcheggi e l’accesso con la macchina non è possibile. E’ pertanto disponibile un bus navetta (gratuito) ogni 15 minuti da vie e piazze del centro storico di Civitella d’Agliano.

Carlo Maria Ponzi