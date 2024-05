Civita Castellana, Jfc in festa per la vittoria nel campionato di Prima Categoria

Jfc Civita Castellana è qui la festa. La formazione rossoblù ha vinto il campionato di Prima Categoria nell'anno che ha tagliato il traguardo proprio nel 18° anno dalla fondazione e nella prossima stagione giocherà in Promozione. Nell'ultima gara di campionato ha strapazzato in casa il Poggio San Lorenzo per 6-0. Marcatori; Sciommeri, Ippoliti, Massaini, Salvatori e Tribolati.

Numeri da capogiro per questa squadra allenata da Davide Rinconi; 80 punti incassati frutto di 25 vitttorie e cinque pareggi. Casella delle sconfitte che è rimasta immacolata per tutta la stagione. 44 risultati utili consecutivi. 14 vittorie di fila.

105 le reti realizzate il totale.

Patrizio Sciommeri miglior realizzatore con 35 gol. Hanno contribuito a quasto successo anche i gol di Tiziano Salvatori, Matteo Giovannetti, Fabio Ippoliti e Valerio Michelini,

La formazione rossobù costruita dal presidente Enzo Tribolati, il team manager Massimo Salvatori e il diesse Alessandro Ferri, chiede la stagione con il record invidiabile di trentuno risultati utili consecutivi. Appena 30 i gol subiti subiti.

Non perde oltretutto dal 24 aprile del 2022.

Civita Castellana nella prossima stagione sportiva rischia di essere l'unica città dell'alto Lazio ad avere una squadra in serie D e una nel campionato di Promozione.