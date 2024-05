Civita Castellana, riaperta la strada provinciale Braccio Treia

VITERBO - Civita Castellana: sono terminati i lavori di messa in sicurezza e pulizia della provinciale 76 Braccio Treia dalla strada statale 3 Flaminia al bivio di Castel Sant’Elia, tratto interessato da una frana qualche settimana fa. La strada è stata riaperta al traffico veicolare.

«Ci sono volute alcune settimane per rimettere il tratto in sicurezza e per riaprire la strada al traffico veicolare - spiega il sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri - ma il lavoro degli operai incaricati dalla Provincia è stato accurato e veloce, per cercare di ridurre al minimo i disagi per la popolazione».

«L’area è stata anche accuratamente ripulita, perché dopo lo sfalcio dei cigli stradali i bordi e le cunette sono liberati dai numerosi rifiuti rinvenuti - conclude il sindaco -. Ringrazio i cittadini per la pazienza e tutti coloro che hanno lavorato per permettere la riapertura della starda provinciale Braccio Treia in tempi brevi».