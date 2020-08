© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il consiglio comunale - e la città - ostaggio della piscina. L'approvazione della delibera che affida alla Federazione italiana nuoto la gestione della vasca comunale - arrivata ieri alle 22.20 dopo 9 ore di consiglio - non è stata come bere un bicchier d'acqua. Che la faccenda fosse complicata era chiaro da mesi, da 9 mesi fa. «Sembra un parto», hanno commentato dalla minoranza. E con tanto di travaglio.I lavori dedicati alla delibera iniziano alle 12 con la lettura del documento da parte del sindaco Giovanni Arena. Per dire che la Fin «si prenderà carico della piscina per 8 anni, rinnovabili». Che la convenzione da stipulare porterà la città ad avere «un centro nazionale che punta tutto sugli Europei di nuoto». La Fin ha già in gestione, provvisoria, l'impianto e questo sarebbe terminato tra 3 giorni, senza approvazione della delibera. A sottolinearlo è la stessa Fin, che pochi giorni fa ha mandato una lettera al Comune per spiegare cosa chiede."Dobbiamo rappresentare che la Federazione, nonostante l'incondizionata e concreta disponibilità dimostrata, non è più in grado di sostenere alle attuali condizioni l'onere della gestione provvisoria”, hanno avvertito Arena. E proprio su questa lettera che il consiglio, poi nel pomeriggio, ha avuto il primo corto circuito. «Questa lettera, anticipata dal Messaggero - ha spiegato il capogruppo di Forza Civica, Giacomo Barelli - è diversa da quella che ho ricevuto io con l'accesso agli atti. Perché il sindaco l'ha inviata solo alla maggioranza? E perché non sono stati presentati tutti gli atti?». Il tentativo di spiegarlo arriva dal sindaco: «La lettera è chiaramente la stessa, arrivata il pomeriggio e protocollata la mattina. Nessun mistero».Il secondo corto circuito arriva invece quando i consiglieri di minoranza Letizia Chiatti (Vt 2020) e Alvaro Ricci (Pd) parlano del contrasto tra regolamento comunale e delibera per l'affidamento della gestione. «E' stato votato un regolamento che dice chiaramente che non devono essere superati i 5 anni negli affidamenti. Questa ne concede 8, rinnovabili». Poi a fine seduta arriverà la marcia indietro del sindaco: non più di 5 anni.Ma non solo: la minoranza attacca a tutto campo sempre con Ricci e Barelli: «Abbiamo discusso 9 mesi - ha detto il primo - su questa vicenda perché i conti non tornano. La gestione provvisoria è costata 227mila euro alle casse del Comune e avete modificato di tutto per concederla alla Fin. Per un costo ridicolo di mille euro al mese e un introito per l'amministrazione pari a zero». Alla fine un emendamento del sindaco stesso riporta a 5 anni l'affidamento e il voto: 18 sì, 10 no. Al voto da registrare, nella maggioranza, l'astensione-assenza dei consiglieri di Fondazione.