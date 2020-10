Piscina alla Fin, firmata la convenzione per la gestione. Intanto c'è un ritocchino da 47 a 50 euro al mese, poi manca solo la nascita dell'organismo paritetico che dovrà confermare o meno la tariffa mensile. Per il sindaco Giovanni Arena la nascita del centro federale è «un importante volano economico in occasione di gare nazionali e internazionali».

«La gestione dell'impianto da parte della Fin con la modalità di centro federale - si legge nel documento sottoscritto - mira a garantire la massima qualità della gestione, continuando a garantire ai cittadini e alle società sportive del territorio la fruizione sulla base di tariffe controllate di accesso, idonee a favorire un uso pubblico dell'impianto e accessibili anche all'utenza meno abbiente, promuovendo un utilizzo sociale degli spazi a disposizione, ma al contempo in grado anche di garantire un'adeguata opportunità di crescita anche in chiave tecnico-agonistica». La convenzione presentava qualche criticità secondo l'opposizione, come la mancanza di una fidejussione e la definizione delle tariffe. Nel secondo caso, «deve essere formato un organismo paritetico con il sindaco o suo delegato, il presidente Fin o delegato, più due funzionari, uno per il Comune e l'altro per la Federazione. Lo faremo presto dice il sindaco credo la prossima settimana. Le tariffe più o meno credo rimarranno quelle, non credo ci siamo aumenti. Certo, il centro federale è più qualificante, ma non penso ci sia questa esigenza, anche se c'è meno frequenza e i costi di gestioni sono gli stessi». L'iscrizione è rimasta quella dell'epoca Larus, nel frattempo il mensile è passato da 47 a 50 euro. «Le tariffe continua Arena - sono state adeguate a tutte quelle dei centri federali». Per il resto il documento firmato dal sindaco e dal presidente Fin, Paolo Barelli è rimasto sostanzialente lo stesso. «E' una grande occasione per la nostra città, sia per la promozione della disciplina sportiva tra i nostri giovani, sia per quella del nostro territorio».



