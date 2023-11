Viterbo, al Lab tre giorni di eventi con i migliori barman italiani: "Scommettiamo sulla città"

“La crescita di una città passa anche dalle iniziative che non solo l’amministrazione comunale, ma anche le singole imprese riescono ad organizzare. Nel nostro piccolo vogliamo dare un contributo per aiutare Viterbo a diventare sempre più attrattiva e viva”. Per questo il Lab Restaurant Drink di piazza del Teatro e lo staff guidato da Michele Schirripa hanno deciso di portare in città tre tra i più importanti barman italiani.

“Eventi di spessore assoluto, con il meglio che il panorama nazionale del comparto drink offre in questo momento”. Si parte domani, 13 novembre, con Domenico Dragone Spirits Educational Specialist di Compagnia dei Caraibi. E ancora mercoledì 15 doppio appuntamento: “Con la profumeria Curti – continua Schirripa – proveremo a rendere l’esperienza degustativa complementare a quella olfattiva, esaltando le caratteristiche del drink attraverso il profumo”.

In serata ospite Francesco Sera, brand ambassador di Gin Mare, Diplomatico Rum e Fords Gin.

Chiusura il 21 novembre con una degustazione/seminario a partire dalle 15. “Con Claudio Sblano, general manager e socio del noto cocktail bar La Punta Expendio de Agave, andremo a conoscere nei minimi dettagli il loro nuovo sciroppo di agave “agavesito” – conclude Schirripa -. La Masterclass offrirà agli appassionati una panoramica dettagliata sullo sciroppo di agave, condividendo tecniche innovative e segreti per la realizzazione di cocktail di classe mondiale”.