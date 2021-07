Venerdì 2 Luglio 2021, 06:25

Si complica Dario D'Ambrosio. La Viterbese aveva già individuato nel centrale classe '89 un rinforzo importante per la propria retroguardia in vista della prossima stagione. L'ingaggio del difensore era stato suggerito tra l'altro proprio dal nuovo tecnico Alessandro Dal Canto che lo aveva già allenato due stagioni fa quando siedeva sulla panchina del Siena. Su D'Ambrosio è piombata però in queste ore anche la Juve Stabia. I sondaggi della società di via della Palazzina con l'entourage del giocatore erano già iniziati diverse settimane fa. D'Ambrosio ha sottoscritto con la Sambenedettese un biennale la scorsa estate e per cambiare maglia si dovrebbe quindi svincolarsi. La complicata situazione societaria del sodalizio adriatico di quest'ultimo periodo certamente non hanno facilitato le operazioni per lo svincolo del giocatore. L'interesse della Juve Stabia al momento però comploca i piani della Viterbese, nel caso in cui D'Ambrosio dovessi arrivare ad ottenere lo svincolo nei prossimi giorni. Sempre per quello che riguarda la retroguardia, con l'apertura ufficiale del calciomercato avvenuta ieri, la società gialloblù dovrà concludere anche l'operazione circa la conferma di Vincenzo Camilleri. Il giocatore era arrivato alla Viterbese in occasione del mercato di riparazione dello scorso gennaio in prestito per sei mesi dalla Pistoiese. La retrocessione in Serie D della squadra toscana ha automaticamente liberato il difensore, che ha già un accordo verbale con il sodalizio di via della Palazzina per giocare in gialloblù anche la prossima stagione. Ultimamente, su Camilleri sono però piombate diverse squadre di Serie C, tra cui anche il Cosenza. Se vorrà quindi accaparrarsi nuovamente le prestazioni del giocatore, acquisendo a titolo definitivo, la Viterbese dovrà anticipare la concorrenza di diverse compagini della stessa categoria. Allo stesso tempo la società gialloblù sta pianificando la preparazione precampionato, che si svolgerà sui Monti Cimini tra Canepina e Soriano, in programma dal 25 luglio al 7 agosto. Una delle prime amichevoli che giocherà la nuova squadra allenata da Alessandro Dal Canto sarà con ogni probabilità contro il Frosinone, compagine guidata da Fabio Grosso che si appresta a disputare il prossimo campionato di Serie B. Proprio con la società ciociara, la Viterbese sta portando a termine alcune operazioni di mercato come gli arrivi dell'attaccante Michele Volpe, del centrocampista Andrea Errico e del difensore Riccardo Baroni che verranno ufficializzate nei prossimi giorni. Martedì prossimo nella sala Regia del Comune alle 17, verranno presentato il nuovo tecnico Alessandro Dal Canto e le nuove maglie.