Italia, anche D'Ambrosio torna a casa: Mancini resta con 24 azzurri per la gara di Vaduz

Dopo Chiesa, anche D'Amrosio è out. La Nazionale, già qualificata alla fase finale di Euro 2020, domani mattina (ore 10,30) volerà in Liechtensten dove martedì sera, sul terreno del Rheinpark Stadion di Vaduz, affronterà i padroni di casa che ieri sera sono riusciti a bloccare sull'1-1 l'Armenia nella 7° match del gruppo J. Il ct Roberto Mancini dovrà fare a meno pure dell'interista Danilo D'Ambrosio, che ha subito un colpo nel primo tempo della partita contro la Grecia all'Olimpico, rimanendo però in campo. Quasi sicuramente Mancini, rimasto con 24 azzurri, farà riposare diversi protagonisti del successo di Roma, avviando qualche esperimento in vista dell'Europeo dell'anno prossimo. Pronti Di Lorenzo, Tonali e Zaniolo. Al ct restano almeno cinque partite (le tre del Girone e due amichevoli) per provare altri giovani e scegliere quindi i 23 per la fase finale di Euro 2020.

