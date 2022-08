Sabato 13 Agosto 2022, 05:10

L'avvio della campagna abbonamenti è incoraggiante per la Viterbese, mentre oggi pomeriggio alle 17,30 a Canepina è in programma il test contro il Siena, che servirà soprattutto a valutare lo stato di forma e i progressi di questi giorni della squadra allenata da Giacomo Filippi in vista della prima giornata di campionato posticipata al prossimo 4 settembre.

"In questi primi tre giorni sono stati sottoscritti più di 100 abbonamenti - ha detto il presidente Marco Romano - vedo entusiasmo attorno alla squadra e questo non può che farci piacere. Tra l'altro gli abbonamenti sono arrivati da ogni parte della provincia, a conferma del fatto che abbiamo fatto bene a dare la possibilità di sottoscrivere le tessere con alcune ricevitorie anche nei paesi del nostro comprensorio. Mi auguro che anche nelle prossime settimane possa continuare questo trend positivo. Posso assicurare che la Serie C è un campionato difficile e noi ce la stiamo mettendo tutta per allestire una squadra competitiva e stiamo facendo un buon lavoro".

Qualcosa inizia a muoversi anche con le realtà locali dopo gli appelli dei mesi scorsi. "Due imprenditori viterbesi sono in procinto di firmare un contratto di sponsorizzazione - continua Romano - poi vedremo se ci saranno anche i presupposti perché entrino in società magari con una quota di minoranza, mentre io posso restare con la maggioranza. È importante che la gente di Viterbo sia vicino alla squadra". Nella gara di oggi potrebbe giocare qualche scampolo di partita anche il nuovo acquisto ex Fermana, Malick Mbaye.

"Per noi è stato veramente un grande colpo messo a segno dal direttore Fernadez - afferma ancora Romano - lo ricordo ancora soprattutto nella partita di andata dei playout che disputammo a Fermo dove giocò benissimo, inoltre vanta anche diverse presenze in Serie B. Ora dobbiamo prendere due esterni, ma queste operazioni vanno fatte comunque con calma. Siamo soddisfatti della campagna acquisti, anche perché i giocatori che sono stati ceduti sono stati comunque rimpiazzati da elementi a mio avviso anche più forti. Megelaitis resterà alla Viterbese anche durante questa stagione per noi è infatti un giocatore importante". Dopo la gara di oggi la Viterbese tornerà in campo di nuovo domenica 21 agosto contro la Triestina sul terreno di gioco dell'hotel Mancini di Roma.