È fatta per Errico, Volpe e Ricchi, mentre bisognerà aspettare per Baroni. Dopo l'arrivo della punta Emilio Volpicelli dal Matelica, la Viterbese ha raggiunto l'accordo per altri tre rinforzi che giungeranno in prestito. Nel corso di questa settimana il presidente Marco Romano si incontrerà con i dirigenti del Frosinone per formalizzare l'accordo circa l'arrivo del centrocampista Andrea Errico e dell'attaccante Michele Volpe. Inizialmente sembrava che quest'ultimo dovesse diventare gialloblù a titolo definitivo, alla fine il Frosinone ha preferito non privarsi del giocatore e di darlo per un altro anno in prestito. Per entrambi si tratta di un ritorno, dato che avevano già indossato la casacca gialloblù due stagioni fa, disputando la loro migliore stagione tra i Professionisti. A causa di alcuni problemi fisici, nella stagione appena conclusa entrambi hanno giocato molto poco con rispettivi club e per entrambi il ritorno a Viterbo è sembrata la soluzione ideale per un rilancio. Ancora non c'è l'accordo invece per il prestito del classe 2000 Riccardo Baroni. Il difensore, che era stato già allenato dal nuovo tecnico Alessandro Dal Canto quando militava nelle file del Siena, è arrivato al Frosinone la scorsa estate ma non è stato quasi mai impiegato a causa di una lunga assenza per un brutto infortunio. Per l'eventuale arrivo di Baroni, le due parti si dovranno incontrare nuovamente le prossime settimane. C'è già invece più di un accordo verbale per l'arrivo del giovane difensore classe 2000 Niccolò Ricchi in prestito dall'Empoli. Le due società sono già praticamente d'accordo su tutto e, anche in questo caso, il presidente Marco Romano dovrà incontrare i dirigenti toscani per formalizzare l'intesa. Ricchi gioca già da due stagioni in Serie C avendo indossato le casacche di Ravenna e Cavese. Sara utilizzato come alternativa ad Oliver Urso come esterno sulla fascia sinistra nella difesa a quattro. A seconda del modulo che vorrà utilizzare Alessandro Dal Canto può essere adattato anche come quinto a sinistra nel centrocampo a cinque. Tutto formalizzato anche per quello che riguarda il ritiro precampionato della squadra che si svolgerà dal 25 luglio al 7 agosto. Contrariamente a quanto accaduto la stagione scorsa, la squadra gialloblù tornerà ad allenarsi nella Tuscia, visto che risiederà a Soriano nel Cimino e si allenerà a Canepina

