Viterbese, contro la Vibonese un pari agrodolce: al Rocchi finisce 2-2. ll commosso ricordo di Luca Paolella.

La sfida tra Viterbese e Vibonese, andata in scena al Rocchi e valida per la trentaduesima giornata del girone C della serie C, si è chiusa sul 2-2. Un risultato agrodolce per i gialloblù che non hanno dispuatato la propria miglior partita, ma che passati due volte in vantaggio si sono fatti raggiungere in entrambe la occasioni.La domenica si apre con il lungo applauso del Rocchi dedicato al tecnico della Viterbese under 14 Luca Paolella scomparso lunedì scorso. "Un leone anche in cielo resta tale, ciao Luca", lo striscione esposto dalla Curva Nord. In campo si inizia a giocare e la Vibonese prende in mano le redini del gioco: il metronomo Obodo è fonte di gioco e la Viterbese fatica a prendere le misura ai calabresi: Obodo colpisce il palo, mentre Allegretti spaventa Valentini con un destro che esce di un soffio.Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nella ripresa mister Calabro cambia: fuori Palermo e Pacilli, dentro Vandeputte e Ngissah. I frutri dei cambi arrivano subito: al 47' Polidori di testa batte Zaccagni e porta avanti la Viterbese, con i gialloblù che esibiscono la maglia in onore di Luca Baldassin vittima di un infortunio che lo terrà fuori per lungo tempo. L'entusiasmo è massimo e i gialloblù sfiorano il raddoppio con un contropiede sprecato malamente all'ultimo passaggio. La doccia gelata arriva al 63' con la punizione di Scaccabarozzi che batte Valentini.I padroni di casa incassano il colpo e per qualche minuto vanno in apnea: ossigeno vitale però, lo regala Ngissah che caparbiamente ruba palla a Malberti e riporta avanti la Viterbese. La Vibonese inserisce bomber Taurino e si gioca il tutto per tutto: la compagine allenata da Orlandi viene premiata dal calcio di rigore trasformato da Obodo a tre minuti dalla fine e fischiato dal direttore di gara per fallo di mani di Polidori. Si chiude sul 2-2 la prima domenica di primavera della Viterbese.Viterbese (3-5-2): Valentini, Atanasov, Rinaldi, Coda (15'st Milillo), Zerbin (15'st De Giorgi), Tsonev, Damiani, Palermo (1'st Vandeputte), Mignanelli, Pacilli (1'st Ngissah), Polidori (44'st Luppi). All. Calabro.Vibonese (3-4-3): Zaccagno, Finizio (32'st Taurino), Malberti, Maciucca, Camilleri, Collodel (32'st Ciotti), Obodo, Scaccabarozzi, Allegretti, Melillo (32'st Prezioso), Bubas (1'st Cani). All. Orlandi.Arbitro: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia.Reti: 47'Polidori, 63' Scaccabarozzi, 72'Ngissah, 87 Obodo rig.