Venerdì 10 Maggio 2024, 05:20

Feste popolari e sagre di prodotti tipici tengono banco nel fine settimana. A Vitorchiano si festeggia San Michele Arcangelo con eventi che intrecciano il sacro con il profano. Sabato 11 maggio, dalle 15,30, si rinnova il rito della Poggiata al piccolo santuario rupestre del Santo, patrono del borgo sospeso della Tuscia. Secondo tradizione intere famiglie allestiscono il loro pic-nic in cui è immancabile la ciambella all’anice che le donne del Comitato sfornano in grande quantità per l’occasione. Altri momenti clou: “La pacchia”, ovvero il comitato festeggiamenti offre ciambella, vino e formaggio. Domenica 12, dalle ore 15, presso i Giardinetti di Largo Guglielmi, l’albero della cuccagna: sei i componenti di ciascuna squadra, vince chi nel tempo stabilito riuscirà a raggiungere uno dei premi appesi alla ruota. Le squadre verranno assistite e aiutate dal nostro dallo staff "Gli Acrobati della Cuccagna" di Villa D’Almé Bergamo, campioni italiani in carica. In serata, alle 21,30 in piazza Umberto I, gran finale della festa con il concerto di Cristina D'Avena feat. Gem Boy a Vitorchiano (VT).

Nepi apparecchia la 20esima edizione della sagra del Salame cotto e del Pecorino romano dal 10 al 12 maggio. «La Sagra – affermano alla Proloco - è diventata ormai un appuntamento fisso del maggio nepesino, con esposizione, degustazione e vendita di prodotti tipici della nostra zona, che proprio in primavera sprigionano le loro migliori caratteristiche organolettiche. L’accoppiata vincente salame cotto-pecorino romano, affiancata da altre eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, trasforma la nostra “città dell’acqua” nella “capitale del gusto” di un intero territorio, con un vero e proprio trionfo di sapori e profumi». Si potranno degustare tanti piatti tipici, prima fra tutti la “Vignarola” che comprende la coratella con cipolle, la pasta con pecorino in varie declinazioni, le fave, il salame cotto e la scapicollata (un salume invidiato in tutto il mondo: buonissima come affettato, tagliata sottile sulla bruschetta). Tra un sapore e l’altro, previste visite guidate per il Forte dei Borgia, la Sala Nobile, la Cattedrale, le Mura Farnesiane, l’Acquedotto, le nostre tre Cascate, le Catacombe e tutto il centro storico.

A Orte, fino al 12 maggio (con replica il 17 e il 19), sui festeggia il Carciofo Ortano presso il parcheggio Molegnano di Orte Scalo. «Dopo la degustazione di piatti a base di carciofo - informano gli organizzatori - presso i migliori ristoranti della Città, la kermesse dedicata al prodotto tipico della città‘ di Orte culminerà nel Carciofo Fest». E’ un ortaggio dalle caratteristiche organolettiche uniche, che rappresenta la biodiversità presente nel Biodistretto Via Amerina e Forre. Obiettivo della sagra promuovere questo cultivar e far crescere la sua notorietà. In programma: stand gastronomici, show cooking, degustazioni e intrattenimento. Fino a circa 50 anni fa, il prodotto veniva confezionato e venduto nei mercati di Terni e di Roma. Ora è il fiore all’occhiello della produzione locale, che ne celebra sapore e tradizione con una festa.