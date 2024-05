Martedì 7 Maggio 2024, 07:35

PERUGIA - Tanti dubbi, qualche certezza ma guai a partire battuti. É questa la linea di molti ex giocatori del Grifo sulle chances del Perugia ai playoff. A questo va aggiunto un pizzico di disinteresse rispetto al passato. L’opinione sul tema di Marcelo Ze Maria appare emblematica in tal senso. L’ex terzino del Perugia di gaucciana memoria è nel club dei disillusi. «Se devo essere sincero ho seguito il Perugia molto meno rispetto al passato - riconosce il brasiliano - chiaramente resto sempre un tifoso del Grifo ma tante cose sono cambiate rispetto a un tempo, la cosa che più dispiace è vedere il generale allontanamento rispetto al passato». Il riferimento ai tempi di Luciano Gaucci è puramente voluto. «Sono stati anni fantastici, Gaucci era un patron vulcanico ma generoso, mi sento di dire che è stato il più grande presidente che il Perugia abbia mai avuto». E a proposito di un pronostico sui playoff: «Non sarà facile, nella maggior parte dei casi è un terno al lotto, il mio auspicio naturalmente è che i grifoni possano spuntarla e tornare nella categoria che più compete al blasone e alla città».

Più o meno simile la disamina di Giovanni Cornacchini. L’indimenticato Jo Condor, anche lui presente in occasione del Memorial Luciano Gaucci, pur essendo rimasto nel calcio, segue meno le gesta del Grifo che peraltro ha incontrato l’ultima volta da avversario tre anni fa. «La serie C è un campionato difficile e i playoff lo sono ancora di più, sarà fondamentale arrivare nelle migliori condizioni possibili, sia dal punto di vista fisico sia dal lato squisitamente mentale. Che idea mi sono fatto del Perugia? La seguo meno rispetto a qualche hanno fa ma ha sicuramente un organico di buon livello, bisogna dire che comunque ci saranno tante candidate alla vittoria finale». Impossibile trovare un Cornacchini nel Grifo attuale, difficile capire chi possa essere l’uomo in più per la post season: «Seghetti è sicuramente un giovane interessante, da marchigiano mi auguro che possa proseguire su questa strada». Infine un ricordo dei suoi anni al Grifo. «Sono state annate fantastiche, avevamo un grande presidente ed eravamo un gruppo molto affiatato, se devo citare un ricordo che mi è rimasto maggiormente impresso non posso che ritornare allo spareggio con l’Acireale a Foggia e alla mia tripletta contro la Salernitana al Curi, momenti davvero irripetibili».

Fabrizio Ravanelli, preferisce soffermarsi su quello che ha rappresentato Luciano Gaucci per Perugia e per il Perugia. «Il suo entusiasmo, la sua voglia di vincere e il suo cuore sono rimasti nella storia poi chiaramente quando non raggiungeva i suoi obiettivi si innervosiva ma ci sta. Il Grifo di adesso? Mi auguro che possa riuscire a fare bene ai playoff, d’altronde sognare non costa nulla. Quello che mi permetto di consigliare - puntualizza “penna bianca” - è di compattarsi tutti quanti, dobbiamo stringerci intorno alla squadra».

Riccardo Gaucci, l’organizzatore del Memorial di domenica scorsa ha una visione diversa. È proprio il figlio di Luciano uno dei più ottimisti. «Ai playoff tutte le squadre ripartono alla pari - spiega l’ex vicepresidente del Perugia- sarà fondamentale approcciare nella maniera giusta, è sbagliato considerare un’impresa il raggiungimento della promozione, naturalmente non sarà facile ma le possibilità ci sono», rimarca Riccardo.