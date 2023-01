Viterbese: ad Andria un pari di rimonta. Con Polidori a segno per l'1-1 nello scontro salvezza

Botta e risposta nel primo tempo tra Fidelis Andria e Viterbese, con le due squadre che pareggiano 1-1 nella prima gara del nuovo anno. Un pari che alla fine accontenta la Viterbese, andata sotto al 15' per effetto del gol dell'ex, con Alessandro Dalmazzi che ha punito la sua ex squadra. Un altro Alessandro, Polidori, ha rimesso le cose a posto al 25' con i gialloblù che hanno chiuso meglio la prima parte di gara.

Complici le numerose assenze, la ripresa è stata un pò più sofferente; aggravata anche dall'espulsione rimediata da Mbaye al 77'. Tra i nuovi in campo dall'inizio Devatak e Montaperto con i due che non hanno fatto male. La classifica in basso, però, rimane corta: ora il Messina vincente contro il Francavalli ha accorciato a meno tre punti, con la Viterbese che mantiene il punto di vantaggio sull'Andria.

Domenica prossima al Rocchi, arriverà proprio il Messina in quello che si annuncia come un altro spareggio salvezza.