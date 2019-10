I carabinieri del Nucleo radiomobile di Viterbo hanno fermato per un controllo uno straniero di 50 anni, senza fissa dimora, che camminava in centro. Lo straniero è risultato un latitante: accusato di aver commesso una violenza sessuale a Roma lo scorso mese di luglio, aveva fatto perdere le sue tracce ed era ricercato per essere arrestato. I carabinieri lo hanno bloccato e portato in carcere. © RIPRODUZIONE RISERVATA