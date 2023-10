Venticinque anni di poesie, l'Accademia Barbanera festeggia con un recital

A Castiglione in Teverina si celebrano i 25 anni dell’Accademia Barbanera. L’associazione è nota per il suo impegno nella promozione della cultura, sempre in linea con il proprio statuto e con una attenzione particolare alla poesia. Numeri impressionanti: oltre 200 libri pubblicati, recital, incontri, convivi e tanto altro ancora.

La festa di anniversario si svolgerà domani, 14 ottobre,dalle ore 10,30 presso la Sala Auditorium di Castiglione in Teverina. Per l’occasione sarà svelata una nuova antologia con prefazioni, interventi, documenti, foto e poesie di 58 poeti da tutta Italia. Saranno gli stessi autori nel corso dell’evento a declamare le proprie opere. L’esibizione sarà accompagnata come tutti gli eventi dell’Accademia Barbanera dal “violino magico” del professore Leonardo Ceccani. Presentazione invece a cura di Fabio D'Amanzio. La mattinata si chiuderà in maniera conviviale tutti a tavola con un pranzo al ristorante “Il Cardeto” di Baschi.

Sarà festa doppia, quest’anno infatti ricorre il centenario della nascita del poeta Vito Ceccani, alle cui opere l’Accademia Barbanera ha dato un grande contributo divulgativo.

In sua memoria intitolato un premio letterario che si celebra annualmente.

“Fondamentalmente abbiamo realizzato un sogno, riunito poeti, autori, persone sensibili, prima dall’intera provincia, poi un po’ da tutta Italia con le nostre antologie collettive a tema o libere”, spiega il fondatore Nevino Barbanera, facendo un bilancio e ringraziando tutti quelli che hanno contribuito alla crescita dell’Accademia. Grande successo anche per l’ultima antologia "Pace, non solo poesie", presentata sotto forma di recital al Piccolo teatro Cavour di Bolsena e al Centro studi per la pace di Assisi la scorsa primavera. “In quella occasione abbiamo ricevuto la telefonata della segreteria del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che avevamo invitato all’evento, la lettera di benedizione di papa Francesco e diverse altre repliche”. “Venticinque anni insieme sono un bel traguardo – conclude Nevino Barbanera - Ci auguriamo che i prossimi siano ancora più belli di quelli trascorsi”.