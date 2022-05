Martedì 24 Maggio 2022, 07:15

Alessio Bizzaglia sarà oggi a Viterbo per prendere i primi contatti con la città. L'imprenditore di Pomezia, già proprietario del Pomezia Calcio, ancora impegnato della fase nazionale dei play-off per conquistare la serie D e della Fortitudo Pomezia di Calcio a 5 che invece Milita nel campionato di Serie A2 , avrà oggi alcuni primi contatti interlocutori in città. Non ci sarà però l'incontro con il presidente Marco Romano. Un confronto tra i due potrebbe esserci la settimana prossima, proprio a seguito dei vari appuntamenti che Bizzaglia avrà nella Tuscia durante la giornata di oggi.

L'appuntamento con Marco Romano riguarderebbe eventualmente tutta la situazione contabile della società ed anche gli aspetti contrattuali dei giocatori entrambi molto complessi. La società gialloblù ha infatti diversi giocatori sotto contratto, soprattutto dopo la rivoluzione arrivata durante lo scorso mercato di riparazione di gennaio, quando la società di via della Palazzina ha dovuto rescindere gli accordi con diversi giocatori under per arrivare ad elementi di esperienza che potessero garantire la salvezza come poi è avvenuto. La società di via della Palazzina ha ancora due allenatori sotto contratto. Si tratta di Alessandro Dal Canto, che la scorsa estate aveva sottoscritto un biennale, e di Giuseppe Raffaele arrivato anche lui con un contratto di due anni per sostituire Dal Canto dopo sei giornate di campionato. Poi esonerato a sua volta dopo la sconfitta in casa della Pistoiese arrivata nei minuti di recupero.

C'è poi da affrontare tutto il discorso relativo al settore giovanile, dove in questi tre anni della gestione targata Marco Romano la società ha In effetti investito molto raggiungendo però anche ottimi risultati. Come testimoniato dalla promozione in Primavera 2 dopo la vittoria del proprio campionato, anche dalle buone stagioni che sono stati capaci di disputare i ragazzi che militano nelle squadre under 15 e under 17. Si suppone quindi che l'eventuale trattativa Sara piuttosto lunga. Al momento Alesso Bizzaglia sembra l'imprenditore più vicino ad intavolare un' eventuale trattativa con Marco Romano. Anche ieri l'attuale presidente gialloblù ha ribadito la sua intenzione di passare la mano già espressa nella conferenza stampa di mercoledì scorso allo stadio Enrico Rocchi. Allo stesso tempo Romano ha confermato anche la volontà di cedere la società di via della Palazzina ad un imprenditore che possa portare avanti il progetto iniziato in questi anni della sua gestione.