Cultura digitale, una “Start up night” per inaugurare Medioera

di Chiara Mezzetti

Storytelling, fake news, social, viral, Instagram e start up. Il vocabolario è inglese, ma l'iniziativa è tutta italiana, anzi viterbese. Questi sono alcuni dei temi in elenco che si tratteranno a Medioera, il festival di cultura digitale che si terrà nello Spazio attivo di Lazio Innova, a Valle Faul. Soggetto di questa 9° edizione del festival, organizzato dall'associazione Gioventù Protagonista, sarà l'energia in tutte le sue forme. Tra il 5 e l'8 aprile la città si animerà di dibattiti con ospiti interessanti, in un'infaticabile maratona alla scoperta delle ultime novità in campo tecnologico.



Domani, a inaugurare la manifestazione sarà la Start up night, con protagonisti gli ultimi inventori di app, «una manifestazione in cui c'è il cuore della nuova imprenditoria», ha commentato Andrea De Simone di Confartigianato, partner del festival. Il venerdì e il sabato mattina saranno dedicati invece ai giovanissimi, con iniziative come Le tecnologie del corpo e Il lato oscuro di Facebook, «un'occasione per conoscere il mondo con cui si confronteranno una volta usciti da scuola» ha concluso Marco De Carolis, presidente di Gioventù Protagonista.



Medioera si concluderà domenica, con un Instameet alla scoperta della Teverina, passando per Civitavecchia, Civitella d'Agliano e Castiglione. L'assessore Antonio Delli Iaconi ha definito questo festival tecnologico, ormai consolidato sul territorio, «tradizione dell'innovazione. Apparentemente un paradosso, ma una bella sfida che ogni anno riusciamo a vincere». Sono previsti ospiti internazionali, installazioni artistiche create con materiali di recupero, presentazioni ufficiali di bandi regionali per studenti e imprenditori e approfondimenti sulla tecnologia in tutte le sue forme e i suoi possibili utilizzi.



Dettagli sul programma nella pagina Facebook di Medioera o su www.medioera.it



Mercoledì 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA