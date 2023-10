Tragedia a Tarquinia, 75enne muore mentre fa l'ultimo bagno in mare

Uomo trovato morto in mare. Tragedia questa mattina a Tarquinia, il 75enne Enrico Fanelli è morto mentre stava facendo un bagno. Il corpo è stato notato da un pescatore che ha subito allertato la capitaneria di porto. Il decesso è avvenuto a Marina Velca. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Tuscania.

Fanelli ogni mattina si tuffava in acqua, era il suo rituale. Ma questa mattina, probabilmente a causa di un malore, non è riuscito a tornare a riva. La moglie, che lo aspettava a casa, non vedendolo tornare ha allertato le forze dell'ordine. Proprio nel momento in cui la capitaneria di Porto arrivava per recuperare il corpo.