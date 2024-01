Tarquinia, promozione musicale per gli studenti dell'istituto Saccconi

Sottoscritto dalla Sezione a indirizzo musicale dell’Ic “Ettore Sacconi” di Tarquinia e dall’associazione “Giacomo Setaccioli” il protocollo d’intesa per promuovere percorsi comuni didattici di promozione della musica.

“L’associazione Giacomo Setaccioli, che trova la sua espressione più alta nella banda cittadina - afferma la dirigente scolastica Dilva Boem -, è una eccellenza culturale del nostro territorio. Questo accordo intende favorie il confronto costruttivo, la socializzazione, lo scambio reciproco, oltre che sollecitare aspetti motivanti, utili nel percorso scolastico e personale degli studenti che frequentano i nostri corsi di musica”.

L’indirizzo musicale è presente all’IC “Ettore Sacconi” dal 1989 e si contraddistingue per la cura e la passione messe dagli insegnanti, i professori Roberta Ranucci, docente per il corso di pianoforte, Cesare Nicoletti, docente per il corso di flauto, Luca Angelini, docente per il corso di chitarra classica, e Stefano Cucullo, docente per il corso di clarinetto.

“È una sinergia che darà molti frutti - dichiarano la presidente dell’associazione “Giacomo Setaccioli” Elisa Mazzola e il direttore della banda “Giacomo Setaccioli” Matteo Costa -.

Gli allievi della banda e gli studenti dell’indirizzo musicale dell’IC “Ettore Sacconi” avranno l’opportunità di crescere insieme, sia per quanto riguarda l’aspetto teorico condividendo lezioni e corsi con gli insegnanti dell’istituto e i nostri maestri, sia per quel che concerne la pratica musicale con la partecipazione a concerti, rassegne e festival”.

Il protocollo d’intesa ha, nello specifico, come finalità didattiche la conoscenza del suono e delle caratteristiche di nuovi strumenti musicali; la promozione dell’esperienza orchestrale arricchita dalla timbrica di strumenti non presenti nell’organico della scuola; il favorire la conoscenza della musica e dalla pratica musicale; creare un percorso di unione e continuità degli studi musicali; lo stimolare i ragazzi alla pratica strumentale collettiva nel rispetto di regole comuni e di collaborazione tra pari.