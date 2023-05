Protesta contro il caro affitti, ieri assemblea all'Unitus poi l'incontro a Roma

Protesta contro il caro affitti, ieri l'assemblea studentesca all'università della Tuscia. «Ci siamo riuniti a Santa Maria in Gradi per confrontarci e capire come affrontare l'incontro tra i rettori del Lazio, le associazioni e la Regione Lazio», fanno sapere i promotori.

«Pensiamo che sia fondamentale dare dignità ad un percorso a cui abbiamo preso parte anche noi», afferma la rappresentante Unitus in Consulta Lazio DiSCo, Alessia Galati, che rimarca la necessità di alloggi pubblici.

«La grande partecipazione di ieri ci dà la misura di quanto questo problema debba essere al centro del nostro agire politico per una piena attuazione del diritto allo studio. L'obiettivo con cui abbiamo sciolto l'assemblea di ieri è chiaro: trovare soluzioni concrete e veloci all'emergenza abitativa», rileva Lucia Ferrante, senatrice accademica Unitus.

Gli studenti puntano il dito sugli immobili pubblici da riqualificare. Domani l'incontro a Roma.