Giovedì 29 Giugno 2023, 05:20

Strade off limits e pericoli nei cimiteri a causa della mancata manutenzione delle piante. A Viterbo non c’è solo l’erba alta a creare problemi. Nell’ultima seduta del consiglio comunale sono arrivate due diverse segnalazioni per l’assessore Stefano Floris.

“Su strada Salamaro – ha spiegato la consigliera Lina delle Monache, Pd - esiste una pianta di fico che è a tutti gli effetti una infestane. Si trova su un terreno privato, ma con la chioma supera la recinzione e arriva a occupare metà della carreggiata, creando molti disagi. Il problema è molto sentito perché lì vicino si trova una fermata dell’autobus. Per due volte i rami della pianta hanno rotto gli specchietti dei mezzi della Francigena, un’altra volta invece gli aspiratori dell’aria condizionata. A quanto mi risulta la società ha già notificato al Comune l’esigenza di tagliare questa pianta, ma intanto il servizio è stato sospeso. La Francigena non si reca più lì a prelevare i cittadini, molti dei quali anziani, che quindi sono costretti a percorrere un tratto di strada lungo per prendere l’autobus, fino alla rotatoria antistante al complesso scolastico. Visto che andiamo verso un periodo dell’anno molto caldo e che la zona è densamente abitata, bisogna intervenire urgentemente”. Delle Monache ha proposto innanzitutto che il Comune si attivi per propria competenza per togliere i rami che invadono la strada e poi di intervenire con la polizia locale presso il privato per far rispettare l’ordinanza della sindaca sul taglio delle infestanti.

Di sicurezza nei cimiteri ha parlato invece il consigliere Elpidio Micci (Viterbo cresce). “Una problematica che riguarda le frazioni e anche Viterbo è la mancata potatura dei cipressi secchi nei cimiteri. Giorni fa un incidente, si è staccata una fronda da una pianta. Per fortuna sotto non c’era nessuno – ha esclamato Micci - La caduta ha provocato danni su una tomba. E se invece il ramo avesse colpito in testa una persona?”. Il consigliere ha segnalato inoltre che in alcune strade extraurbane dove la competenza della manutenzione del verde è del Comune, ormai la carreggiata è quasi chiusa dalla vegetazione. “L’altro giorno a Vallebona due auto hanno sbattuto gli specchietti”.

Per strada Salamaro, l’assessore Floris ha risposto di non essere a conoscenza del problema, ma che avrebbe organizzato a breve un sopralluogo, così da procedere con la soluzione proposta da Delle Monache. Sopralluogo già svolto invece per quanto riguarda i cipressi. “Coni tecnici della Silve abbiamo individuato 10 piante che a breve dovranno essere tagliate, da qui a fine anno. Ma bisognerò accelerare”.

La situazione sulle strade extraurbane invece dovrebbe presto rientrare nella normalità. “La settimana scorsa è stato affidato l’incarico da oltre 100mila euro per diserbo, sfalcio infestanti e anche per la manutenzione delle strade extraurbane”.