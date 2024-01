Strada nepesina, vietato il transito ai mezzi pesanti sul ponte del Casotto.

Nepesina interdetta ai mezzi pesanti. Con una ordinanza dell’Astral, dal giorno 31 la strada Regionale sarà possibile percorrerla a senso alternato in prossimità del Km. 10.

Nel comune di Nepi in località Casotto sul ponte che precede la lunga curva prima dell’ingresso dell’azienda Floridi inizieranno delle verifiche pertanto si è resa necessaria questa soluzione.

E' stato vietato il passaggio sul ponte agli automezzi con peso superiore a 22 tonnellate, che per raggiungere Civitacastellana dovranno transitare per Castel S.Elia. Stessa cosa per i mezzi che da Civita Castellana devono andare in direzione Nepi.