Soriano sporting village, doppio taglio del nastro

Doppio appuntamento allo Sporting Village di Soriano nel Cimino, già realtà propositiva e attiva del territorio.

Nella giornata di sabato 13 verrà inaugurata la nuova sede del centro provinciale Libertas Viterbo. Il taglio del nastro sarà effettuato alle 15.

Subito dopo altro taglio del nastro, quello dei campi di padel, sport sempre più in ascesa.

All’evento partecipano il sindaco di Soriano nel Cimino Roberto Camilli, il delegato provinciale del Coni Ugo Baldi, il presidente della Commissione sport della Regione Lazio Mario Luciano Crea, oltre al direttore del Soriano sporting village Simone Bonolo, che ricopre anche il ruolo di vice presidente della Libertas per la provincia di Viterbo. E con loro il presidente della Libertas regionale Michele Cioffi oltre all’omologo dell’Asd “A tutto padel” Marco Carosiello. “Continua il progetto di rinnovamento sportivo di Viterbo e della sua provincia – spiega Simone Bonolo – e di questo centro di aggregazione non solo legata allo sport, grazie anche all’ingresso di una nuova realtà sportiva che va ad aggiungersi a quelle già presenti in quest’area”. L’evento riceverà una benedizione da parte del vescovo