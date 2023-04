Sernicola segna il gol della vittoria, lo festeggiano nella sua Civita Castellana

La prima storica vittoria della Cremonese in serie A l’ha firmata Leonardo Sernicola di Civita Castellana. Il tornante-mediano della squadra lombarda ha fatto piangere il Marassi e la Sampdoria per aver realizzato il gol che consacrato i primi tre punti, tutti in una volta, della squadra grigiorossa in questa stagione.

Festa grande nella città natale per questa realizzazione al termine della gara, che ripaga un ragazzo a cui tutti vogliono bene per la disponibilità dimostrata in tante occasioni. Tra i primi a complimentarsi con lui i dirigenti della Flaminia e Jfc, le società di calcio locali.

Cresciuto nelle giovanili della Roma e della Lazio e poi della Ternana, la sua consacrazione a Cremona con la promozione della serie B nella scorsa stagione. Ha indossato anche la maglia azzurra delle nazionali giovanili con cui ha conquistato il terzo posto ai mondiali.