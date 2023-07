Sabato 1 Luglio 2023, 22:30

Madre e figlia di Civita Castellana rischiano di annegare nel mare davanti al castello di Santa Severa; salvate dai bagnini.

Purtroppo in questa vicenda ha perso la vita un uomo di sessanta anni nato a Cerveteri, ma residente a Roma, perchè è stato il primo a tentare il salvataggio delle due, ma ed è andato in difficoltà nel momento del recupero ed è stato salvato sempre dai bagnini, ma forse per lo sforzo sostenuto è deceduto poco .

La mamma di quaranta quattro anni, si trova ricoverata all'Ospedale di Civitavecchia, mentre la piccola di nove è stata trasferita all'ospedale pediatrico di Palidoro e sono in osservazione.

A quanto sembra le due sono state trascinate a largo dal mare mosso.

Il primo ad accorgersi che erano in difficoltà è stato l'uomo di sessanta anni che ha tentato di riportarle a riva ed ha perso la vita.

Nel frattempo si erano messi in moto i bagnini dell'Isola del Pescatore e di uno stabilimento militare per il salvataggio, che hanno portato in salvo madre e figlia.

Subito dopo sono state portate a bordo di due ambulanze che le hanno trasferite all'Ospedale.