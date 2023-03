Sanità, il presidente Rocca nomina i nuovi commissari per le Asl: a Viterbo arriva Bianconi

Incarichi per le aziende sanitarie del Lazio, parte il giro di nomine dopo il rinnovo dell'amministrazione regionale con l'arrivo alla presidenza di Francesco Rocca.

Un giro di poltrone che riguarda le Asl e le aziende ospedaliere del Lazio. Mentre Maria Paola Corradi dovrebbe restare in carica all’Ares 118 - ma anche a capo del coordinamento dei pronto soccorso per il Giubileo - una dirigente viterbese sbarca alla Asl di Rieti: è Tiziana Frittelli (sorella di Patrizia, oggi direttore clinico della Breast unit - per i tumori alla mammella - al Fatebenefratelli di Roma), che a gennaio scorso era stata confermata direttore generale dell'Azienda ospedaliera San Giovanni di Roma.

Arriva invece come commissario alla Asl di Viterbo, retta ora dalla facente funzioni Antonella Proietti, Egisto Bianconi. Quest'ultimo è stato direttore generale all'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, oggi guidata dalla ex manager dell'Asl viterbese, Donatella Donetti.