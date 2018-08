Sagra della nocciola, a Caprarola torna il Carnevale estivo con la sfilata dei carri

di Chiara Mezzetti

Con l’estate 2018 in dirittura d’arrivo ecco l’ormai consolidata Sagra della nocciola di Caprarola, che quest’anno festeggia la 62° edizione. Un tributo al prodotto tipico che ha dato e dà tanto alla cittadina, sia dal punto di vista folkloristico che da quello economico.



La nocciola Tonda gentile romana è infatti un prodotto molto presente nei Cimini, e in particolare a Caprarola, fin dai tempi degli antichi romani. Oggi è tra i prodotti laziali iscritti nell’elenco nazionale dei Prodotti agroalimentari tradizionali. Non stupisce quindi che la festa sia così sentita e attesa. Ad occuparsi dell’organizzazione è ogni anno il gruppo di Caprarola che compie 40 anni, quindi in questo caso la classe 1978.



Da ieri al 1 settembre vanno in scena nove giorni di festa che coloreranno tutte le strade di Caprarola, dai giardini di Palazzo Farnese a piazza San Marco. Dopo l’inaugurazione, con l'accensione delle luminarie, eventi diversi. Tra i più significativi: la cena in piazza, l’aperitivo itinerante e lo spettacolo di cabaret e intrattenimento musicale con Biagio Izzo di questa sera.



Momento nevralgico della festa è l’attesa sfilata dei carri, che avverrà domenica 26 alle ore 16. Un evento ormai tradizionale a Caprarola, che porta il “carnevale in estate”, rivisitandolo in una chiave molto folkloristica e agreste, con particolare concentrazione sulla protagonista: la nocciola. I carri saranno accompagnati dalla banda Filippo Mascagna di Caprarola e dalle majorette Starlight Ferentum di Grotte Santo Stefano, dal gruppo folkloristico Sbandieratori e musici di Vignanello, dalla Banda Sabina Music e dal Gruppo Majorettes di Casperia (Rieti) e Golden Stars sabine di Selci (Rieti).



Durante la sfilata verranno distribuite nocciole ai passanti in via Filippo Nicolai. Il secondo appuntamento con la sfilata dei carri è il 1 settembre, in notturna, alle 21:30.

Sabato 25 Agosto 2018



