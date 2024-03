Festa della donna, l'8 marzo a Caprarola: donne, migranti e cittadini a Palazzo Farnese

Mercoledì 6 Marzo 2024, 09:04 - Ultimo aggiornamento: 09:12

Nella suggestiva cornice di Palazzo Farnese, gioiello del Rinascimento italiano e simbolo del Barocco, si terrà un evento unico che mira a celebrare la Giornata Internazionale della Donna in un modo speciale e inclusivo. L' 8 marzo, questo storico edificio aprirà le sue porte non solo alla cittadinanza di Caprarola, ma in particolare alle donne migranti, alcune delle quali vivono da anni in questa incantevole cittadina della provincia di Viterbo senza aver mai avuto l'opportunità di visitare il palazzo. Donne marocchine che frequentano un corso di lingua italiana organizzato con l'AUSER Tuscia.

Promosso dal Comitato Caprarola per Luigi Einaudi e condiviso dalla Direzione Regionale Musei del Lazio, l'evento si prefigge di essere un momento di incontro e condivisione tra donne di diverse culture, radici e storie. La collaborazione tra il Comune di Caprarola, FILDIS, AUSER Tuscia e Pro Loco testimonia l'importanza della comunità e del supporto locale in iniziative di questo tipo.

Programma dell'evento Festa della Donna

La giornata inizierà alle 10:00 con i saluti istituzionali da parte di Adele Trani, Funzionario Responsabile di Palazzo Farnese, e Angelo Borgna, Sindaco del Comune di Caprarola, segnando l'apertura di un dialogo aperto e costruttivo tra le autorità locali e la comunità.

Alle 10:30, Anna Paolelli, Presidente del Comitato Caprarola per Luigi Einaudi, introdurrà gli interventi che si focalizzeranno sul tema della multiculturalità e dell'integrazione. Tra gli speaker ci saranno Gabriella Anselmi, che parlerà del ponte culturale tra Italia e Marocco, Rita Squercetti e Patrizia Morrone che discuteranno del ruolo cruciale della lingua come veicolo d'integrazione. Inoltre, la presenza di Sanaa-Khadija, mediatrice culturale, sottolineerà l'importanza del dialogo interculturale.

Un momento conviviale seguirà con un rinfresco offerto dalle donne del Marocco e dalla Pro Loco di Caprarola, simbolo di accoglienza e di condivisione.

Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta di Palazzo Farnese attraverso una visita guidata che si estenderà fino al magnifico Parco-Giardino, permettendo ai partecipanti di immergersi nella storia e nell'arte che rendono questo luogo un patrimonio inestimabile.

Palazzo Farnese apre le porte l'8 marzo

L'evento è ad ingresso libero, evidenziando il desiderio di inclusione e partecipazione da parte degli organizzatori. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Direzione Regionale Musei Lazio tramite email o telefono.

Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti verso l'integrazione e la valorizzazione delle diverse culture che arricchiscono il tessuto sociale di Caprarola. Attraverso la conoscenza e la condivisione, l'8 marzo a Palazzo Farnese si trasformerà in una celebrazione di unione, rispetto e riconoscimento reciproco tra donne di ogni provenienza.