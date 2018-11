Rubano profumi al supermercato, arrestate due giovani romene

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie aumentano i casi di furto in appartamenti e negozi. Stavolta è andata male e due straniere, sorprese ieri sera a rubare in un supermercato di via Garbini, a Viterbo.



Due giovani di origini romene, di 20 e 21 anni, sono state scoperte a rubare all’interno di un noto supermercato. Nel mirino delle due un ingente numero di profumi di marca. Tenute sotto osservazione dal personale, sono state scoperte e fermate dai carabinieri della stazione di Bagnaia, impeganti in servizio di perlustrazione a Viterbo.



Immediatamente sono state bloccate e condotte in caserma, dove sono state dichiarate in arresto; la refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al personale del supermercato. Le due giovani romene sono quindi state rinchiuse nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Viterbo.









