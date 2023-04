Ronciglione il più bel paese d'Italia, si è aggiudicato la gara televisiva “Il Borgo dei Borghi edizione 2023”

Ronciglione sul gradino più alto del podio nel concorso "Il Borgo dei Borghi 2023".

Il programma televiso di Rai 3 condotto da Camila Raznovich ha decretato il piccolo borgo della Tuscia come il migliore tra i venti in gara. Al secondo posto Sant’Antioco (CI), al terzo Salemi (TP), la quarto Castro (LE) al quinto Campo Ligure (GE).

Come di consueto, anche per il 2023 la scoperta dei borghi più belli d’Italia ha fatto conoscere al pubblico tutte le meraviglie d'Italia che sono spesso sottovalutate. Per rendere il tutto più particolare e divertente, è nata questa gara che mette in sfida 20 paesi italiani – uno per ogni regione – dando la possibilità agli spettatori da casa (insieme a una giuria) di decidere quale sia il migliore.