Ricercato in tutta Europa era in vacanza a Viterbo: arrestato

Era arrivato come un turista qualsiasi a Viterbo,per una gita. Ma è stato rintracciato e arrestato. Gli agenti della Digos della Questura hanno individuato il cittadino straniero, nato nella vecchia Cecoslovacchia, e che era ricercato in tutta Europa. Su di lui un mandato di arresto per estradizione, emesso dalle autorità romene.



La sala operativa della Questura ha registrato una segnalazione di allarme dal sistema informatizzato di trasmissione delle schede presenze nelle strutture alberghiere. La schera era stata puntualmente inserita dalla struttura ricettiva scelta dallo straniero per alloggiare.



I poliziotti si sono immediatamente attivati interessando le pattuglie sul territorio, tra cui la Digos diretta da Fabio Zampaglione, che sono arrivate sul posto e arrestato lo straniero. Il quale, dopo le formalità, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Viterbo. © RIPRODUZIONE RISERVATA