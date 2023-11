Ragazzina azzannata da un cane a Tarquinia, la 15enne trasportata in gravi condizioni all'ospedale

Domenica 19 Novembre 2023, 19:37 - Ultimo aggiornamento: 19:56







Una ragazzina di 15 anni è rimasta ferita in gravi condizioni per essere stata azzannata da un cane. E' successo oggi pomeriggio a Tarquinia. La ragazzina è stata morta a un braccio, sul posto è intervenuta l'eliambulanza per trasportarla in un ospedale di Roma. Indaga la polizia.