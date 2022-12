Giovedì 22 Dicembre 2022, 05:25

Partirà a primavera la riasfaltatura di via dell’Industria al Poggino, dove la strada è in condizioni talmente disastrose da rendere quasi impossibile ormai il passaggio alle auto. L’intervento è stato annunciato ieri Chiara Frontini in risposta ad alcuni cittadini che su Facebook la esortavano ad accelerare sul piano buche. Ma non è chiaro come questi lavori si "incastreranno" con quelli per il completamento delle pensiline fotovoltaiche lungo l'asse principale della zona industriale.

Poggino ma non solo. “A primavera 2023 – ha risposto per la precisione la sindaca - finiamo tutta via dell’Industria, la rotatoria di Pesci, via Alessandro Volta, la Tangenziale ovest, l’ingresso della città a nord e a sud dalla Cassia, via della Grotticella tutta, la Tuscanese, via Aldo Moro, via Monfalcone. Altri interventi previsti entro la fine del 2023 e per tutto il 2024. Ci sono tempi tecnici per progettazione, contrazione mutui, gare e aperture cantieri. Facciamo il prima possibile, ma anche comprimendo al massimo i tempi, questi sono”.

Al Poggino i punti messi peggio corrispondo alle intersezioni del viale principale con via dei Sindacati, via dell’Agricoltura e via Mainella. E poi il tratto in corrispondenza del cantiere per l’installazione di pensiline fotovoltaiche, dove si sono aperte buche ancora più grandi. I lavori non sono ancora terminati, come spiegato al Messaggero dall’assessore Aronne: “Partiremo a breve con il secondo stralcio”. Il primo è durato un anno. Per il successivo si presume che i tempi siano gli stessi. La domanda nasce spontanea: come sarà possibile asfaltare via dell'Industria a primavera vista la concomitanza del cantiere per le pensiline ubicato proprio al centro dell’asse? Anche fosse possibile, non c’è il rischio di vedere l’asfalto subito danneggiato a causa del passaggio dei mezzi per il cantiere? E ancora: va bene via dell’Industria, ma quando saranno asfaltate le altre strade del Poggino, altrettanto importanti, come Strada Rinaldone, letteralmente bombardate?

Si vedrà. I nuovi interventi si sommano a quelli già annunciati nei giorni scorsi e finanziati con i residui del bilancio: l’incrocio della Grotticella, la rampa della trasversale, via Rossini e largo Marconi che inizieranno prima della fine dell’anno. “In ogni caso, come avevamo scritto nel programma elettorale, gli interventi strutturali inizieranno nel 2023. E d’altronde non potrebbe essere diversamente, visto che attualmente lavoriamo ancora col bilancio commissariale, ed approveremo il nostro bilancio nei primi mesi del 2023. Per ora possiamo solo rattoppare, con azioni non definitive”, ha detto Frontini.