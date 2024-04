Giovedì 11 Aprile 2024, 05:20

La piaga resta la violenza di genere. I numeri non mentono: in un solo anno gli ammonimenti sono aumentati del 64% (da 14 a 23), gli interventi per violenza domestica sono passati da 104 a 199. A illustrare i dati e a raccontare un anno di attività è stato ieri mattina il questore Fausto Vinci durante le celebrazioni per il 172esimo anniversario della polizia di stato. Quest’anno la tradizionale festa ha scelto come cornice il convento della Trinità. Nel cuore del capoluogo e nel cuore di uno dei quartieri più complessi. «Abbiamo voluto fortemente celebrare l’anniversario in questo luogo, in questo quartiere, in mezzo a questa comunità per dimostrare ancora una volta - ha affermato il questore - che la nostra istituzione è sempre in linea per rispondere alle richieste di aiuto, per rassicurare con la nostra presenza la cittadinanza e per intervenire nelle situazioni critiche. In questo anno il quartiere di San Faustino è stato costantemente attenzionato dalla polizia e dalle altre forze ed è con grande piacere che ci siamo confrontati con una comunità di grande umanità, illimitata solidarietà e generosità».

I reati, in dodici mesi di attività, sono nel complesso diminuiti. Eccezion fatta per i furti i abitazione, la violenza di genere e lo spaccio. «In totale - ha spiegato Vinci - i delitti sono diminuiti dell’11,62%, questo perché è stata intensificata l’azione preventiva». Calano le rapine, le estorsioni, le truffe e frodi informatiche, i danneggiamenti e le violenze sessuali. In un anno la polizia ha denunciato 613 persone (640 l’anno precedente), gli arrestati sono 108. Invariato, o quasi, il numero dei minori denunciati che quest’anno è di 28 ragazzi. Tre invece quelli arrestati. I giovani e il disagio giovanile in particolare hanno avuto è stato uno dei punti caldi toccato dal questore nel suo discorso. «I giovani sono il nostro futuro, portatori sani di entusiasmo energia e vitalità - ha detto ancora -, tutti noi dobbiamo canalizzare le nostre energie per garantire loro il migliore futuro possibile, in quanto abbiamo nei loro confronti una grande responsabilità. In questo anno abbiamo prestato particolare attenzione a loro e al disagio giovanile. Controllando i luoghi aggregazione e quelli della movida. È stato articolato un dispositivo di particolare efficacia operativa che ha portato a grandi risultati. Abbiamo chiuso nove locali dove erano state riscontrate situazione di illegalità e ho emesso 130 avvisi orali. Per aumentare la sicurezza urbana sono stati emessi 42 daspo urbani».

Non solo numeri.

L’anno appena trascorso non è riassumibile solamente con numeri. Diverse sono state le operazioni di polizia giudiziaria che hanno portato a risultati importanti. «Non posso non citare - ha detto ancora - l’arresto di un uomo romano (Ubaldo Manuali ndr) che ha stuprato e diffuso immagini di tre donne; l’arresto del tunisino di 31 anni esperto ladro dalle auto in sosta. Assicurato alla giustizia a maggio 2023 dopo un intervento della Squadra Mobile e della Volante». Tra le attività anche quella che ha permesso di stoppare sul nascere, a ottobre scorso, un rave a Blera, a cui si erano già iscritti centinaia di ragazzi.

Alla cerimonia hanno partecipato le più alte cariche civili e militari della Tuscia, studenti delle scuole viterbesi. Nel pomeriggio i festeggiamenti si sono spostati nella piazza di San Faustino dove le specialità della polizia hanno allestito stand e messo in mosra le auto.

Maria Letizia Riganelli

