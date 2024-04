Martedì 9 Aprile 2024, 05:20

Parte un colpo dalla pistola e si ferisce a una mano. Brutto incidente domenica mattina a Nepi, dove, per cause ancora da accertare, un uomo si è ferito gravemente alla mano con un colpo partito accidentalmente dalla sua pistola. L’uomo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 che, vista la gravita della ferita ne ha disposto il trasporto immediato in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla mano.

Le sue condizioni al momento non sarebbero gravi. Sulla dinamica dell’accaduto stanno cercando di fare chiarezza i carabinieri della stazione Nepi. Da quanto ricostruito sembrerebbe che l’incidente sia avvenuto mentre la vittima si stava dedicando alla polizia della sua arma. Un lavoro “domestico” che però poteva finire in tragedia. I carabinieri della stazione di Nepi dopo aver avviato i soccorsi hanno ascoltato i familiari e cercato di capire come possa essere partito il colpo. Probabilmente l’arma mentre veniva maneggiata dal proprietario era ancora carica. Prima di chiudere il caso, e archiviarlo come semplice incidente, i militari dovranno anche ascoltare la vittima che potrà fornire la sua versione dei fatti