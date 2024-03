Martedì 12 Marzo 2024, 09:45 - Ultimo aggiornamento: 10:02

Un colpo rapidissimo: 1 minuto e 32 secondi per svuotare un negozio di smartphone e computer nel pieno centro di Latina, in via Carducci. In azione una banda di ladri sicuramente specializzata in questo tipo di raid, viste le modalità e la rapidità del colpo. Il furto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, esattamente alle 3.29. Le immagini di videosorveglianza sono molto dettagliate: si vede un uomo incappucciato che rompe il vetro blindato del negozio utilizzando una mazza. Dopo circa venti colpi di mazza il vetro cede e i ladri riescono a passare attraverso il foro. Entrano i primi due, mentre il terzo resta fuori per fare da palo. All'esterno c'è un'auto con il motore acceso, pronta per la fuga. I ladri sono completamente coperti e indossano i guanti, i primi due vanno dritti verso la vetrina degli iPhone di ultima generazione: l'obiettivo del colpo. Ignorano completamente i computer che sono esposti nel negozio a portata di mano e arraffano decine di smartphone, svuotando completamente la vetrinetta. A un certo punto si vede entrare il terzo complice, quello che aveva rotto il vetro, che dice qualcosa agli altri due per poi uscire nuovamente dal negozio. Tutto si svolge con estrema rapidità, il furto avviene in un minuto e 32 secondo.

«Siamo amareggiati - racconta Marco, il titolare del negozio "iStuff" - è la prima volta in dieci anni che accade un fatto del genere. Purtroppo è stato tutto molto veloce, la signora che abita qui sopra ha chiamato i carabinieri dopo aver sentito i colpi sulla vetrata, ma quando sono arrivati era già tutto finito». Neppure il sofisticato sistema di sicurezza è stato utile a fermare i ladri. Oltre alla videosorveglianza e alla sirena dell'allarme, nel negozio è installato un apparecchio per la diffusione del fumo che rende impossibile vedere all'interno del locale. Tuttavia è entrato in funzione quasi due minuti dopo l'uscita dei ladri e dunque si è rivelato totalmente inutile.

I banditi hanno portato via un bottino ingente. «Hanno preso tutti gli iPhone che sono riusciti a trovare - spiega il titolare - evidentemente volevano portare via proprio quel prodotto, perché gli altri oggetti non sono stati neanche sfiorati, neppure i computer esposti vicino all'ingresso. Stiamo quantificando il valore della merce rubata, possiamo ipotizzare una cifra compresa tra i 25.000 e i 30.000 euro». I video sono ora nelle mani dei carabinieri che hanno avviato le indagini, sicuramente complesse viste le modalità del colpo. Gli iPhone rubati sono inutilizzabili in Italia perché vengono bloccati, ma in alcuni casi all'estero possono essere sbloccati e rivenduti.