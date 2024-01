Spara un colpo di fucile in aria a 21 anni. «Mi annoiavo». Denunciato dai carabinieri

Per spazzare via la noia ha imbracciato il suo fucile da caccia e ha sparato un colpo in aria in un terreno che si trova nei pressi del centro abitato. È successo nella tarda serata di mercoledì a Basciano (Teramo). A mandare nel panico un vicino di casa che ha sentito il colpo esploso a poca distanza è stato un operaio 21enne, incensurato, che all’arrivo dei carabinieri ha semplicemente ammesso di averlo fatto «perché si annoiava». Ed è stato, infatti, proprio per questo che ha pensato di sparare col fucile da caccia legalmente detenuto.

Peccato che lo abbia usato per il motivo sbagliato per cui adesso è stato denunciato per porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose. Ad intervenire sul posto, chiamati da un residente, sono state due pattuglie dei carabinieri delle stazioni di Cellino e Val Vomano. Per rintracciare il 21enne c’è voluto poco. Sotto sequestro sono stati posti il fucile e le cartucce.