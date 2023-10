Officina Italia su Rai 3 (ore 11,25) si parla anche della ceramica targata Civita Castellana

La ceramica italiana si presenta a ‘Officina Italia’, il programma di approfondimento di Rai 3 in onda domani, 28 ottobre alle ore 11.25

La ceramica italiana protagonista di Officina Italia, il programma di approfondimento di Rai 3 sulle eccellenze del made in Italy, che ha visto il Presidente di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani presente in studio e tre servizi – girati a Sassuolo, Civita Castellana e a Cersaie - dedicati a questo materiale. Di seguito il comunicato della RAI Tv Tanto colore, stampa digitale, materiali sempre più performanti. E’ la risposta del mondo della ceramica alle difficoltà che, anche a causa dell’inflazione alta, il settore sta vivendo dopo il boom nel post-Covid e del superbonus. Si parla di ceramica nella puntata di sabato 28 ottobre (alle 11:25 su Rai3) di Officina Italia, il settimanale della TgR curato da Loris Gai. In studio, ospite di Giovanna Greco, il presidente di Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani, per disegnare un panorama completo del settore, molto orientato all’export, ancora alle prese con gli alti costi energetici ma sempre innovativo grazie a ricerca, sviluppo e design Buone indicazioni dal Cersaie, la fiera internazionale di Bologna, con una grande partecipazione da parte degli operatori internazionali.

In mostra tutte le principali tendenze.

Nel distretto di Sassuolo, nel Modenese, si produce oltre l’80% delle piastrelle e dei rivestimenti italiani, un comparto che vale oltre 7 miliardi. Investimenti e sviluppi continui per migliorare la sostenibilità produttiva e la qualità: forni che cuociono in tempi sempre più brevi, piastrelle di formati enormi e design di primo livello. Con risultati eccellenti: il 30% del mercato mondiale è made in Italy.

Un altro distretto, quello di Civita Castellana, nel Viterbese, è leader per la ceramica sanitaria ed esporta in tutto il mondo. Alto valore aggiunto, anche in questo caso, grazie a tecnologia, automazione e design. Con un occhio di riguardo alla sicurezza e all’ambiente. Una trentina di aziende per un fatturato che sfiora i 340 milioni. Altro fiore all’occhiello è la ceramica artistica. Tra i centri principali Caltagirone, in Sicilia. Botteghe e laboratori che danno lavoro a un migliaio di addetti e fatturato in crescita, fra tradizione e innovazione.