Civita Castellana, anziana investita da un furgone

Un donna di 72 anni, è stata investita nel centro storico di Civita Castellana. Secondo una prima ricostruzione è stato un furgone, mentre era in manovra a provocare l'incidente. La donna è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Civita Castellana, le sue condizioni dai sanitari sono state considerate serie. Non è da escludere un trasferimento in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma. Sul posto per i rilievi e stabilire la dinamica dello scontro sono intervenuti gli uomini della Polizia municipale, che hanno provveduto anche a decongestinare il traffico e ad allontanare la "sgradevole" presenza di curiosi. © RIPRODUZIONE RISERVATA