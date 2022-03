Giovedì 17 Marzo 2022, 06:20

Notte di follia al Sacrario. Due ragazzi di Viterbo sono stati aggrediti da altre due persone. Uno con un pugno al volto e l’altra con due coltellate. A raccontare quanto avvenuto sarebbero state proprio le due vittime, che dopo essere state soccorse sono andate in Questura per sporgere denuncia. Non è ancora chiaro il motivo, ma non si tratterebbe di rapina. Forse un regolamento di conti per futili motivi. Sul caso sta indagando la Squadra mobile. L’aggressione sarebbe avvenuta la notte tra venerdì e sabato scorso tra il parcheggio del Sacrario e la chiesa degli Almadiani.

Forse una banale lite avrebbe scatenato l’ira di due uomini che si sono avventati sulle vittime. Uno dei due aggressori durante la lite avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe affondato sul suo rivale per due volte. La prima, fortunatamente, è stata fermata dall’imbottitura della giacca mentre la seconda è arrivata a segno sulla gamba destra, provocando una vistosa ferita. L’amico invece sarebbe stato colpito con un pugno in pieno volto, probabilmente perché tentava di aiutare la vittima preda del suo aggressore. Poi i due si sarebbero dileguati, facendo perdere le tracce. Le vittime invece sono arrivate al pronto soccorso dove il ragazzo accoltellato alla gamba è stato medicato e inviato negli uffici della Questura per sporgere denuncia. Qui le vittime avrebbero raccontato quanto accaduto e avrebbero fornito una sommaria descrizione degli aggressori.

Gli uomini della Squadra mobile si sono subito allertati e dopo aver raccolto alcuni reperti sul luogo della lite hanno stretto il cerchio su due sospettati. Le indagini sono ancora in corso per approfondire gli accertamenti e capire cosa abbia scatenato la notte di follia in pieno centro. Non è la prima volta che durante il weekend si accendono gli animi in centro. Sopratutto nella zona del Sacrario, dove spesso i giovani del capoluogo si fermano per acquistare piccole dosi di stupefacenti. I pusher della zona da tempo hanno scelto gli anfratti dello storico parcheggio per nascondersi e fare affari. E proprio da queste parti che nascono spesso litigi che finiscono in rissa. Specie a notte fonda, proprio come accaduto lo scorso weekend.