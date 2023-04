Domenica 16 Aprile 2023, 05:45

Nessuna traccia delle sorelle fuggite da due case di famiglia di Cerveteri e Viterbo. Le ricerche, iniziate giovedì sera, dei carabinieri non hanno ancora portato a nessun risultato. La prima sorella a sparire è stata Stefania, di 13 anni, che giovedì scorso dopo essere uscita da scuola non ha fatto ritorno alla casa famiglia di Cerveteri dove era stata affidata dopo che i servizi sociali l’avevano allontanata dalla famiglia d’origine e dalla sorella.

Sorella di 16 anni sparita invece venerdì mattina dalla casa famiglia di Viterbo. Secondo una prima ricostruzione, tutt’ora al vaglio delle forze dell’ordine, le due sarebbero fuggite per incontrarsi proprio a Viterbo. Non avrebbero sopporto di essere lontane e crescere in due città diverse. Stefania da Cerveteri sarebbe arrivata nel capoluogo della Tuscia per ricongiungersi con la sorella maggiore. Motivo per cui nella giornata di venerdì e di ieri le ricerche dei carabinieri si sono concentrate nel viterbese. Ma le due sorelle hanno saputo nascondere e celare le loro intenzioni. Niente esclude, infatti, che se arrivate a Viterbo da qui potrebbero anche essere subito partite per trovare rifugio altrove. Un altrove che in queste ore le forze dell’ordine stanno cercando di individuare.

Nel frattempo sui social si sono moltiplicati gli appelli per ritrovare le due ragazzine. La famiglia affidataria della tredicenne ha diffuso anche un identikit chiedendo a tutti informazioni utili. «Quando è stata avvistata per l’ultima volta Stefania indossava un giubbotto bianco con una striscia di elastico nero ai lati della vita, felpa rossa, leggings neri e scarpe bianche».