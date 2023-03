Martedì 14 Marzo 2023, 05:20

Prende a martellate le vetrine del centro, denunciato 28enne romeno. Ha frantumato tre vetrine nell’arco di una nottata il giovane fermato dalla Volante e accusato di danneggiamento. E le avrebbe frantumate senza un motivo apparente. Tre colpi in poche ore e tutti nel quadrante del centro storico. Il 28enne, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe iniziato con la vetrina di una macelleria in via Cardinal La Fontaine; per proseguire con quella di uno studio dentistico a Pianoscarano; infine di un bar a a San Pellegrino.

A concludere l’attività del giovane è stata Volante. Durante la notte di sabato scorso infatti alla numero unico di emergenza alcuni cittadini hanno segnalato il giovane che stava distruggendo le vetrate. «Nelle chiamate - spiega la Questura - veniva indicato un giovane che, armato di uno strumento atto ad offendere (poi rivelatosi un martello) aveva infranto le vetrate di un bar, di una macelleria e di uno studio dentistico». Immediatamente sono state dirottate nella zona del centro storico del capoluogo tutte le Volanti della polizia che erano state già impiegate nell’attività di controllo del territorio.

Gli agenti hanno iniziato ad attivarsi per cercare il 28enne che era stato non solo stato segnalato ma anche ben descritto. E poche ore dopo che era scattato l’allarme il ragazzo è stato a individuato e bloccato. Era ancora in centro, vicino alla zona dove aveva distrutto l’ultima vetrina ed era in stato di forte agitazione e con le mani insanguinate. Sprovvisto di documenti è stato accompagnato in Questura dove, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due carte di credito risultate rubate. Il 28enne romeno, gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato, ricettazione e porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale coinvolgimento dello straniero nel compimento di altri fatti verificatisi ultimamente in questo capoluogo. Il movente sarebbe ancora un mistero, forse il giovane era in cerca di attenzioni da parte delle forze dell’ordine.