Perugia, lite per un debito finisce a martellate: ferito giovane di 21 anni

PERUGIA Grande paura nel tardo pomeriggio di martedì a Ponte della Pietra, dove a seguito di una lite tra alcuni ragazzi, presumibilmente per un debito non saldato, un italiano di 35anni, dopo aver ricevuto, un pugno alla tempia, per difendersi, avrebbe colpito in testa con un martello un giovane perugino di 21 anni. Il ferito trasportato al Pronto soccorso, è stato, dimesso, nella serata di ieri, con una prognosi di 10 giorni.

Sono iniziate immediatamente le indagini dei militari della Compagnia di Perugia, che in meno di un’ora hanno identificato il presunto aggressore. L'uomo, infatti, avuto sentore di esser stato identificato, si è spontaneamente presentato, nella tarda serata alla Stazione di Perugia, dove ha ammesso l’aggressione e, a seguito della querela presentata dall’altro ragazzo, è stato denunciato poiché ritenuto presunto responsabile dei reati di lesioni e possesso di oggetti atti a offendere. L'aggressore ha anche aiutato i carabinieri a ritrovare il martello.