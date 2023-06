Domenica 18 Giugno 2023, 04:55

Francesca e Paola Comencini a Farnese per ripercorrere le orme del padre Luigi. Le figlie del grande regista italiano si sono recate venerdì nel paese del Viterbese, dove il padre nel 1972 ambientò il suo capolavoro “Le avventure di Pinocchio”. Francesca Comencini, famosa regista come il padre, e la sorella Paola, altrettanto nota sceneggiatrice, hanno voluto visitare il paese scelto dal genitore per girare il suo Pinocchio, e che molto probabilmente farà da ambientazione per alcune scene del film di prossima realizzazione, imperniato sulla vita di Comencini.

Ad accogliere le due sorelle, il sindaco di Farnese, Giuseppe Ciucci, che le ha accompagnate personalmente in un tour alla scoperta dei luoghi dove il padre diede vita al personaggio di Collodi. Le due figlie d’arte al termine della visita hanno posato con il sindaco per una foto ricordo accanto a una riproduzione del famoso burattino di legno.

«Dopo un periodo di interlocuzione con la produzione e con i location manager - ha annunciato il sindaco - ho ricevuto lo staff tecnico accompagnato dalla regista Francesca_Comenicini e dalla scenografa Paola_Comencini. A 50 anni di distanza i Comencini scelgono ancora una volta Farnese per raccontare una grande storia e sarà questa volta quella di un grande genio del cinema italiano, il loro papà Luigi. Sul set ci potranno essere anche tanti farnesani che verranno opportunamente selezionati per partecipare a questo evento cinematografico di grande valore».

La serie televisiva del 1972 fu girata anche, nel Viterbese, a Ischia di Castro, alle Saline di Tarquinia e Caprarola. Farnese fu il set per l’inizio della storia, con le case di Geppetto e Mastro Ciliegia nel borgo della Chiesa di Sant’Umano, la stazione dei Carabinieri a Casa Farnese, il Palazzo scolastico e la “Vendita vino” in via Colle San Martino.