La Viterbese ricorda il trionfo in Coppa Italia: una settimana di emozioni per rivivere una pagina di storia gialloblù.

La A.S. Viterbese comunica di aver organizzato sui canali social una settimana dedicata alla cavalcata e alla vittoria della Coppa Italia 2018/2019. Da lunedì 4 maggio, infatti, si susseguiranno racconti e video con gli highlights delle gare disputate. Inoltre, giovedì 7 maggio sarà pubblicata la prima parte del video che racconta la cavalcata dei leoni in Coppa, mentre la seconda parte sarà messa online nella giornata dell’8 maggio, per raccontare la finale di ritorno vinta tra le mura amiche. Nel video celebrativo, dedicato a tutti i tifosi della Viterbese, saranno presenti immagini e interviste a tifosi, a giornalisti della sala stampa, a Mister Antonio Calabro e al Direttore Generale Diego Foresti e, infine, ai giocatori Alessandro Polidori e Francesco De Giorgi. Ci sarà poi uno spazio social dedicato ai supporters per due iniziative: l’album fotografico dei nostri tifosi con i ricordi della magica serata della vittoria e il video con il commento del gol al minuto 92, che i tifosi potranno commentare sin dall’avvio dell’azione della rete, fino al momento dell’esultanza al gol. I tifosi dovranno fare un video selfie mentre commentano l’azione del gol, che sarà poi montato insieme alle immagini, per dar vita a un video dedicato a una delle reti più importanti della storia dei nostri colori, con le voci dei nostri supporters.