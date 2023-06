Martedì 20 Giugno 2023, 05:20

Per la Viterbese è tempo di pensare alla retroguardia, intanto la società dovrà iniziare a fare i primi passi per iscrivere la squadra al prossimo campionato di serie D. I dirigenti della società sperano di incontrare nei prossimi giorni l’esperto difensore classe 1990 Diego Conson, per valutare se ci siano le possibilità per un accordo per il centrale in maglia gialloblù in occasione della prossima stagione.

Conson ha disputato le ultime due stagioni con la maglia della Sambenedettese in D e ha alle spalle una lunga militanza in serie C. Tanto che nelle passate stagioni era già stato cercato dalla Viterbese, varie volte l’ha affrontata anche da avversario. La società spera di poter far rimanere anche il trequartista 2004 Simone D’Uffizi, anche se l’impresa sembra piuttosto difficile visto che il giocatore ha diverse richieste da società di categoria superiore visto il rendimento nella stagione.

Intanto, dopo il termine dei play-off di Eccellenza che hanno portato in serie D altre sette nuove squadre, la Lega dilettanti ha comunicato le date e i dettagli per l’iscrizione al prossimo campionato. Le società aventi diritto avranno tempo infatti dal 10 al 14 luglio per presentare la domanda di iscrizione al campionato 2023/24. Sempre entro questo termine ciascuna delle società dovrà versare 16.500 euro per l’iscrizione, più la conferma della fideiussione bancaria da 31.000 euro, che sarà nuova per le neopromosse dall’Eccellenza o retrocesse dalla C, come nel caso della Viterbese.

Sempre entro questa data, la società dovrà presentare le liberatorie dei propri tesserati circa il pagamento degli emolumenti. La CovisoD avrà tempo poi fino al 21 luglio per esaminare la documentazione prodotta da ogni squadra e comunicare l’esito. Le società che dovessero risultare non in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al campionato 2023/24, possono presentare ricorso.

Intanto ancora non si ha notizia sulla data di presentazione al Tar del Lazio del reclamo contro la decisione del Collegio del Coni, che ha confermato i due punti di penalizzazione in classifica, arrivata lo scorso 10 maggio.