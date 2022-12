Venerdì 16 Dicembre 2022, 05:50

La Viterbese giocherà dopodomani contro il suo passato. La squadra gialloblù continua a preparare la delicata trasferta di domenica prossima sul terreno di gioco in sintetico della Virtus Francavilla. Tra i giocatori acciaccati si cerca di recuperare almeno il difensore Juan Monteagudo, che potrebbe risultare un elemento molto importante per la retroguardia nelle ultime gare disputate era sempre risultato tra i migliori in campo. Ma intanto la Viterbese troverà in Puglia due ex molto motivati.

I padroni di casa sono allenati infatti da Antonio Calabro, che ha guidato per due stagioni la Viterbese. Il tecnico ha portato la formazione gialloblù nel 2019 fino alla finale di Coppa Italia con il Monza, per poi essere esonerato prima della finale di ritorno vinta poi dai gialloblù. È poi tornato sulla panchina della Viterbese nel campionato seguente. Anche se il tecnico non è in discussione, finora il Francavilla non è riuscito a rendere secondo le aspettative della vigilia e si trova in zona playout. La partita contro la Viterbese, valida per l’ultima giornata del girone di andata, è quindi ritenuta una ghiotta occasione per poter incamerare tre punti fondamentali per il futuro. Nonostante il recente infortunio, dovrebbe essere schierato dal primo minuto tra le file pugliesi probabilmente come esterno di centrocampo anche il brasiliano Ottavio Murilo che ha giocato per una stagione e mezzo alla Viterbese mettendo insieme 43 presenze e 8 reti.

Murilo ha contribuito in maniera determinante alla salvezza nella stagione 2020-21, mentre nello scorso campionato non è riuscito a rendere secondo le aspettative finendo anche fuori lista nelle ultime gare. Da parte del giocatore ci sarà sicuramente una grande voglia di riscatto.

Se la Viterbese dovrà contare diversi assenti, anche la Virtus Francavilla non potrà schierare la squadra al completo. Sarà infatti assente per squalifica il difensore centrale Riccardo Idda, mentre restano in dubbio il centrocampista Tommaso Di Marco e la punta centrale Ekuban. In occasione dello scorso mercato invernale, quest’ultimo era stato trattato anche dalla Viterbese.